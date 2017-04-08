Тафгай Шон Торнтон завершает игровую карьеру

Нападающий «Флориды Пантерз»планирует завершить карьеру после с матча «Баффало Сэйбрз», информирует NBC.«Я cыграл в НХЛ огромное количество матчей, это серьёзный успех и лучшая работа в на свете. У меня нет никаких жалоб, я отдавал все свои силы. Надеюсь, когда я скажу о своем окончательном решении, меня запомнят больше, чем мои выходки на льду, потому что это была просто работа», – сообщил Торнтон.Всего в НХЛ 30-летний хоккеист провёл 704 матча, набрав 102 (42+60) очка и 1103 минуты штрафного времени.