«Чикаго» в овертайме уступил «Лос-Анджелесу», Панарин забил 31-ю шайбу в сезоне

«Лос-Анджелес Кингз» в овертайме вырвал победу у «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, игра завершилась со счётом 3:2.В первом периоде «Чикаго» открыл счёт усилиями Джонатана Тайвза (7-я минута). Вторая двадцатиминутка забитых шайб не принесла. Тайлер Тоффоли отличился за «Кингз» (45, в большинстве), а затемзабил вторую шайбу «Чикаго» (54). На последней минуте периода «Лос-Анджелес» ушёл от поражения благодаря голу Дастина Брауна (60), а в овертайме забил Дрю Даути (61).В составе «Кингз» три голевые передачи на счету Анже Копитара.«Лос-Анджелес» занимает 3-е место в гонке «уайлд-кард» Западной конференции, а «Чикаго» возглавляет Центральный дивизион.