«Торонто» – «Питтсбург»: вратарь Андерсен получил травму после удара в голову

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс»не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» из-за удара в голову, полученного в столкновении с форвардом соперника Томом Сестито.Игрок «пингвинов» был наказан за это малым штрафом. Андерсен до этого эпизода отразил 3 броска из 4, вышедший на замену Кёртис Макэлинни справился с 12 бросками из 14.«Что с ним, будем знать завтра. В идеале он начнёт матч с «Коламбусом», — сообщил главный тренер Майк Бэбкок.