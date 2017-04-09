«Торонто» – «Питтсбург»: вратарь Андерсен получил травму после удара в голову

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» из-за удара в голову, полученного в столкновении с форвардом соперника Томом Сестито.
Игрок «пингвинов» был наказан за это малым штрафом. Андерсен до этого эпизода отразил 3 броска из 4, вышедший на замену Кёртис Макэлинни справился с 12 бросками из 14.
«Что с ним, будем знать завтра. В идеале он начнёт матч с «Коламбусом», — сообщил главный тренер Майк Бэбкок.
Видео инцидента доступно на официальном канале Sportsnet на Youtube