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«Торонто» – «Питтсбург»: вратарь Андерсен получил травму после удара в голову

9 апреля 2017, воскресенье. 10:44. Хоккей
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» из-за удара в голову, полученного в столкновении с форвардом соперника Томом Сестито.

Игрок «пингвинов» был наказан за это малым штрафом. Андерсен до этого эпизода отразил 3 броска из 4, вышедший на замену Кёртис Макэлинни справился с 12 бросками из 14.

«Что с ним, будем знать завтра. В идеале он начнёт матч с «Коламбусом», — сообщил главный тренер Майк Бэбкок.

Видео инцидента доступно на официальном канале Sportsnet на Youtube
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс
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