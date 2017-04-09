Кэссиди: и «Вашингтон», и «Оттава» очень опасны как соперники по плей-офф

Главный тренер «Бостон Брюинз»порассуждал, с каким соперником он предпочел бы встретиться в первом раунде плей-офф.«Мне не нравится рассуждать на эту тему. Мы будем уверены в себе, с каким бы соперником не пришлось встретиться. Если вкратце, то «Вашингтон» – более сильная команда. Я бы так сказал, и статистика матчей об этом говорит.«Оттава» сейчас показывает очень хороший хоккей. Нам пришлось трудно с этим соперником. Так что и те, и другие по-своему представляют угрозу», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.