Гомоляко: когда игрок не забивает в плей-офф, он является разочарованием

Чемпион России, известный в прошлом нападающийоценил игру форварда магнитогорского «Металлурга» Александра Сёмина, который в текущем плей-офф пока не забросил ни одной шайбы за команду.«Когда игрок не забивает ни одного гола в плей-офф, конечно, он является разочарованием, хотя у Сёмина большой опыт. Нужно, чтоб и он забивал, и чтоб Сантала отличался. Дай бог, они разыграются, и покажут себя с лучшей стороны в следующих матчах», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.