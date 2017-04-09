Хедман: когда «Торонто» забивал в пустые ворота, внутри была пустота

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг»рассказал о своих чувствах при просмотре матча между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз». «Торонто» одержал победу со счётом 5:3 и лишил «молний» шансов на попадание в плей-офф.«Когда „Торонто“ забил в пустые ворота, внутри была пустота. Наш сезон закончен. Мы усвоим этот урок. В следующем году вы увидите голодную до побед, мотивированную команду», — цитирует Хедмана Tampa Bay Times.