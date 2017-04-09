Главный тренер Линди Рафф покидает «Даллас»

Генеральный менеджер «Даллас Старз»сообщил, что клуб прекращает сотрудничество с главным тренероми немедленно займётся поисками нового тренера. Контракт Раффа был рассчитан до конца сезона-2016/17.«Я бы хотел поблагодарить Линди за его преданность и профессионализм, которые он демонстрировал в течение четырёх лет в качестве главного тренера „Далласа“. Он не только уважаемый тренер, но и замечательный человек», — приводятся слова Нилла на официальном сайте клуба.В текущем сезоне «Даллас» под руководством Раффа одержал 34 победы в 82 матчах, набрав 79 очков. За четыре сезона с «Далласом» он дважды выводил команду в плей-офф, выиграв одну серию в 2016 году, и два раза не смог пробиться в восьмёрку.