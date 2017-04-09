Голубович: Лобанов получил травму и не сыграет на ЮЧМ, это потеря для сборной

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал победу над Канадой в выставочном матче (5:4) в рамках подготовки к чемпионату мира, а также сообщил, что центрфорвардполучил травму и не сыграет на турнире.«Хорошо, что одержали победу. Насколько мы готовы? Не буду загадывать. Но ещё есть над чем работать, впереди у нас ещё несколько тренировочных дней перед юниорским чемпионатом мира, сможем кое-что подкорректировать.К сожалению, выбыл Даниил Лобанов. В сегодняшнем матче он получил повреждение верхней части тела, которое не позволит сыграть на турнире. Безусловно, это потеря для нас. Сейчас думаем, кем его заменить, не исключено, что будем вызывать кого-то из кандидатов.Гол сборной Канады после выхода шайбы из зоны? Видеопросмотров в товарищеских матчах нет, да и технической возможности просмотреть момент у судей не было. Такое случается, не стал бы заострять внимание на этом моменте — это игровой момент», — цитирует Голубовича пресс-служба ФХР.