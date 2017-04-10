Все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли от Восточной конференции

В НХЛ определились все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат «Вашингтон Кэпиталз», «Питтсбург Пингвинз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс».
Кубок Стэнли. Восточная конференция
1/4 финала
«Вашингтон» — «Торонто»
«Питтсбург» — «Коламбус»
«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Оттава» — «Бостон»
1/2 финала
«Вашингтон»/«Торонто» — «Питтсбург»/«Коламбус»
«Монреаль»/«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава»/«Бостон.