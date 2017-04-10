«Реактор» вышел в финал Кубка Харламова, где встретится с «Красной Армией»

«Реактор» одержал победу над «Алмазом» в четвёртом матче полуфинала плей-офф МХЛ. Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 4:1. Нижнекамская команда выиграла серию со счётом 3-1 и вышла в финал Кубка Харламова, где встретится с «Красной Армией».В составе «Реактора» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Булат Шафигуллин и Рафаэль Бикмуллин, оформивший дубль. Единственный гол хозяев на счету Даниила Вовченко.Матчи финала пройдут 17, 18, 21 и 22 апреля и, в случае необходимости, 25, 27 и 29 апреля. Первые две встречи состоятся в Нижнекамске.