«Эдмонтон» установил новый рекорд клуба по числу домашних побед подряд

Сезон-2016/17 стал самым удачным для «Эдмонтон Ойлерз» с тех пор, как команда пробилась в финал розыгрыша Кубка Стэнли в 2006 году. «Нефтяники» впервые с 2006 года попали в плей-офф, впервые за десятки лет преодолели отметку в 100 набранных очков.Кроме того, «Эдмонтон» в концовке регулярного чемпионата на своём льду выиграл 9 матчей подряд. Это новый клубный рекорд. К тому же лидер «Ойлерз» Коннор Макдэвид — лучший бомбардир «регулярки» и один из претендентов на приз самому ценному игроку сезона.