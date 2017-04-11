Третьяк и ИИХФ обсудят вопрос о недопуске игроков НХЛ на Олимпиаду-2018

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил вероятность приезда на Олимпиаду Александра Овечкина, а также сообщил, что сегодня состоится конференция ИИХФ, на которой будут обсуждаться решения, связанные с недопуском игроков НХЛ на Игры.
«Очень сложно об этом говорить. Всё может быть в этом мире. Вы помните, что и Радулов к нам приезжал. Мы будем уважать правила НХЛ в расчёте на то, что они будут уважать наши правила. Мы живём в одном мире, в одной области развития хоккея, поэтому мы будем уважать правила НХЛ и хотим, чтобы и они уважали правила Международной федерации хоккея. Сейчас мне сложно сказать, как решится этот вопрос. Это их проблемы, они должны решить — или они отпускают всех, или выборочно. Я не хочу за НХЛ принимать решение.
Собирается ли Овечкин приехать на Олимпиаду? Не знаю, у нас сегодня будет телефонная пресс-конференция всех федераций хоккея. Рене Фазель будет всех обзванивать, и там уже будут приняты какие-то решения», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.