Гальченюк: я не думаю о том, кто в каких звеньях выходит

Нападающий «Монреаль Канадиенс»прокомментировал свой перевод в четвёртое звено. После прихода на пост главного тренера Клод Жюльен переместил Гальченюка в первое звено, где он играл с Максом Пачьоретти и Александром Радуловым. Гальченюк был недоволен местом в третьем звене при предыдущем главном тренере Мишеле Террьене.«Я об этом не думаю. Даже не знаю, сколько ещё про это отвечать. Не думаю о том, кто в каких звеньях выходит. Просто стараюсь играть и получать удовольствие», – передаёт слова игрока TSN.