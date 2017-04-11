Купер возглавит сборную Канады на ЧМ-2017, Дэйв Кинг будет помощником тренера

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»возглавит сборную Канады на чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте сборной.Помогать Куперу будут, главный тренер «Филадельфии Флайерз»Кинг, тренировавший в разное время магнитогорский «Металлург» и «Локомотив», в этом сезоне возглавлял сборную Канады на Кубке Германии, а также входил в тренерский штаб команды на Кубке Шпенглера.