Защитники «Флориды» Демерс и Мэтисон сыграют за сборную Канады на ЧМ

Защитники «Флориды Пантерз»сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017 во Франции и Германии. Об этом сообщает журналист Miami Herald Джордж Ричардс.Для 28-летнего Демерса это будет первый турнир в составе сборной. В текущем сезоне он набрал 28 (9+19) очков в 81 матче при показателе полезности «-14».23-летний Мэтисон поедет на второй чемпионат мира подряд. На турнире в России он был признан лучшим защитником и выиграл золотую медаль. В текущем сезоне он набрал 17 (7+10) очков в 81 матче при показателе полезности «-5».