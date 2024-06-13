Нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов заявил, что не придаёт большого значения рейтингам перед драфтом НХЛ. По различным рейтингам форвард котируется в районе 20-го места на предстоящем драфте НХЛ — 2024.

«Как я вижу, будет классное событие, с большим удовольствием поеду, получу заряд эмоций. Думаю, к этому не нужно готовиться как-то по-особенному. Нужно просто приехать и быть самим собой, быть открытым, добрым и просто показывать то, что ты умеешь.

Я каждый день не смотрю, какие новые рейтинги вышли. Конечно, я в курсе, когда они выходят, мне их скидывают друзья, близкие. Я могу посмотреть, на каком я месте, но я на этом не акцентирую внимание», – цитирует Чернышова ТАСС.

62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США.