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Массажист «Авангарда» рассказал о преимуществах восточной техники массажа перед советской

Массажист «Авангарда» рассказал о преимуществах восточной техники массажа перед советской
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Легендарный массажист «Авангарда» Владимир Иванов рассказал, что восточная техника массажа имеет много преимуществ.

«Технология массажа универсальна и для каждого разная. Начиная с того, что есть массаж лечебный, а есть восстановительный. Разные техники есть. Я вот много занимался востоком, техникой иглоукалывания владею. У меня идёт восстановление через воздействие на определённые точки. Кто этим не владеет – мышцу мнёт, а толку нет. Мне хватает 10-20 секунд, чтобы точку в напряжённой мышце нажать, и она как цветок распускается. Но это надо очень много времени, чтобы так уметь: посидеть в библиотеке, усвоить, позаниматься — и потом на практике применить.

Вот штангисты у меня были: плечи огромные, а забитые, не могут штангу удержать, то вперёд не доводят, то назад перебрасывают. Подойду к ним, три точки нажму – и готово. Это вот восток. Огромное преимущество перед нашим классическим советским массажем», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.

Полное интервью с Владимиром Ивановым читайте на «Чемпионате»:
«Мне нужно 10 секунд, и мышца распускается как цветок». Интервью с символом «Авангарда»
Эксклюзив
«Мне нужно 10 секунд, и мышца распускается как цветок». Интервью с символом «Авангарда»
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