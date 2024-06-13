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«Адмирал» подписал контракт с воспитанником СКА вратарём Никитой Богдановым

«Адмирал» подписал контракт с воспитанником СКА вратарём Никитой Богдановым
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«Адмирал» заключил контракт с вратарём Никитой Богдановым. Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, соглашение с 29-летним голкипером носит двухсторонний характер и рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Никита Богданов является воспитанником СКА. Большую часть карьеры провёл в командах системы петербургского клуба в МХЛ и ВХЛ, а также привлекался к тренировкам СКА. Кроме этого, защищал цвета «Тамбова», «Нефтяника» и «Динамо СПб».

Всего в ВХЛ сыграл 178 матчей с коэффициентом надёжности 1,94. В сезоне-2017/2018 стал лучшим среди всех вратарей лиги по проценту отражённых бросков (95,6%). В прошлом сезоне дебютировал в КХЛ в составе «Сочи». Сыграл восемь матчей, в которых отразил 90% бросков.

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