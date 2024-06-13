«Коламбус» ищет варианты обмена нападающего Патрика Лайне, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн. Финский форвард не играет за «Коламбус» с декабря 2023 года.

«Мы знаем, что Патрик Лайне вошёл в Программу помощи игрокам, имел смелость обратиться за помощью и до сих пор участвует в программе. Мы должны учитывать этот фактор. Но он хотел бы двигаться дальше. Его агент говорил с «Блю Джекетс» по этому поводу, и обе стороны собираются работать вместе, чтобы попытаться найти варианты обмена. Он хочет начать всё сначала, в «Коламбусе» у него были не лучшие времена, – цитирует Лебрюна TSN.

Напомним, Лайне, которого по ходу нынешнего сезона преследовали травмы, отыграл лишь 18 встреч в этом регулярном чемпионате, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при коэффициенте полезности «-10».

В конце января стало известно, что финн пройдёт Программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Точные причины такого решения игрока так и остались невыясненными.