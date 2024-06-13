Коваленко о финале КС: в борьбе двух равных команд решающим становится фактор Бобровского

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил ход финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида» обыгрывает «Эдмонтон» со счётом 2-0 в серии. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский за два матча серии пропустил лишь одну шайбу, оформив шат-аут в первой игре.

«Видим классику хоккея, когда в борьбе двух примерно равных команд решающим становится вратарский фактор — имени Бобровского. Не скажу, что „Флорида“ наголову выше соперника, посмотрите хотя бы статистику бросков, согласно которой „Эдмонтон“ как минимум не слабее. Но в ворота американского клуба шайбы не залетают, поскольку Бобровский играет спокойно и берёт своё. О голкипере соперника этого не скажешь.

Если «Флорида» будет играть в свой агрессивный хоккей всеми четырьмя пятёрками, то разворот сценария вряд ли состоится. Опять-таки потому, что работает вратарский фактор Бобровского. Многое покажет третий матч, «Эдмонтон» обязан его брать, поскольку 0-3 в финале — это практически приговор», — приводит слова Андрея Коваленко Russia-Hockey.ru.

Третий матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды».