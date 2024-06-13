Легендарный массажист «Авангарда»: мне ничего не стоит 30-40 человек подряд обработать

Легендарный массажист «Авангарда» Владимир Иванов заявил, что за многие годы сохранил свою работоспособность и может обслужить до 40 человек. Специалист начал работать в клубе в 1976 году.

«Да я сам спортсменом был, копьё метал, довольно-таки неплохо. Травмы замучили. Стал лечиться и стал лечить. Мне понравилось это дело. Ребята стали подходить, я пробовал одного, второго, мне это всё очень понравилось. Так что я сел за книги, поступил в аспирантуру. И потом меня сама работа увлекла настолько, что стали приглашать в сборную, в центр. Я почувствовал, что работать с такими великими спортсменами – это очень почётно. Очень быстро опыт, мастерство набираешь, плюс ответственность такая – учишься работать честно.

Как-то массажист один из Москвы подошёл, ухмыльнулся: «Ты неправильно работаешь, так долго не протянешь». Я в ответ: «Ты забыл, что я из Сибири?» Я очень всегда был работоспособный и выносливый, для меня ничего не стоило 30-40 человек подряд обработать. Да и сейчас осталось это трудолюбие! Правда, ноги уже устают, но руками по-прежнему работаю, как марафонец», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.