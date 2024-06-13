«Чего вы без работы сидите?» Массажист «Авангарда» рассказал о работе с Бобом Хартли

Легендарный массажист «Авангарда» Владимир Иванов заявил, что работа медперсонала зависит от главного тренера, и рассказал о взаимодействии с Бобом Хартли.

«Зависит, да, бывают и уникальные требования. Взять того же Боба Хартли, у него на всё было своё видение. Спрашивал нас, почему в течение дня нет второго сеанса массажа. А он всё время на арене проводил, к нам регулярно заглядывал: «Чего вы без работы сидите? Травмированных, что ли, нет?» Перешли при нём на два сеанса, что поделать (смеётся)», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Льву Лукину.

Американский специалист возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 год и стал вместе с омским клубом обладателем Кубка Гагарина.