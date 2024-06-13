Александр Никитин покинул пост президента «Амура», об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба и поблагодарила специалиста за работу.

«От лица игроков, тренерского штаба, коллектива ХК «Амур» и болельщиков выражаем огромную благодарность Александру Александровичу Никитину за внимание и руководство на посту президента нашего клуба. Благодаря вам «Амур» не только прочно встал на ноги, но и превратился в организацию с психологией победителя и самыми амбициозными целями. Ваше управление в минувшем сезоне снова дало повод десяткам тысяч жителей Хабаровского края гордиться своей командой», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В прошлом сезоне «Амур» занял восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и попал в розыгрыш Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф хабаровский клуб уступил будущему чемпиону «Металлургу» в серии из шести матчей.