Карпов: Кубок динамовцы Москвы не взяли, значит, играли плохо

Нападающий московского «Динамо» Максим Карпов подвёл итоги сезона. Бело-голубые вылетели на стадии полуфинала Западной конференции.
«Мы молодцы, что заняли третье место и вышли в плей-офф, но Кубок мы не взяли, значит, играли плохо. Все-таки самое главное — это плей-офф, а регулярный чемпионат не столь важен. Говорить о своей игре считаю не правильным, пусть оценивают болельщики и тренерский штаб. Сами виноваты, что не смогли забить. Забросили бы больше шайб — выиграли бы и шли дальше. Надо было просто забивать больше.
С кем сложнее всего было играть? Так сразу и не скажешь, наверно, сейчас уже все команды в КХЛ равны, так что со всеми одинаково тяжело играть. Самая запоминающаяся игра/шайба/момент в сезоне? Лично для меня — победный хет-трик в матче со СКА.
Отпуск? Немного отдохну и буду готовиться к следующему сезону в соответствии с планом физической подготовки.
Болельщики? Поддержка как всегда на высоте — наши болельщики — молодцы. Желаю всем хорошо отдохнуть, набраться сил и готовиться к следующему сезону», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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