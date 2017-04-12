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Защитник Провольнев остаётся в «Спартаке»
12 апреля 2017, среда. 14:04.
Хоккей
«Спартак» продлил контракт с защитником
Владиславом Провольневым
. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.
В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 7 (1+6) очков при показателе полезности «-2».
>>> «Спартак» продлил контракт с нападающим Кляузовым
Источник:
Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва)
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