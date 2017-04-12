Защитник Провольнев остаётся в «Спартаке»

«Спартак» продлил контракт с защитником. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 7 (1+6) очков при показателе полезности «-2».