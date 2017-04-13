НХЛ разрешит тренерам использовать планшетные компьютеры во время матчей

Национальная хоккейная лига со старта нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли разрешила тренерским штабам команд использовать планшетные компьютеры прямо во время матчей, информирует AP News.На скамейке каждой команды будут доступны по три планшетных компьютера, сейчас ими обеспечены все арены, которые будут принимать матчи Кубка Стэнли в нынешнем сезоне. Сообщается, что благодаря новой технике тренеры смогут показать хоккеистам проведённые смены и моментально обсуждать корректировки в игре.Право пользоваться планшетами будет так же у арбитров, которые на них смогут просматривать моменты, связанные с запросом тренера.