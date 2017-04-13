Тарасенко: цель «Сент-Луиса» — только Кубок Стэнли

Нападающий «Сент-Луис Блюз»поделился мнением о победе над «Миннесота Уайлд» (2:1 ОТ) в первом матче первого раунда Кубка Стэнли.«Регулярный чемпионат даже не хочу вспоминать. Надо настраиваться на плей-офф. Мы попали в него не с «уайлд-кард», а с третьего места. И наша цель – Кубок Стэнли.В целом я не очень доволен своей игрой. Я должен выступать лучше. Есть что улучшать! Мне нужно прибавлять во многих моментах. Я обязан играть более продуктивно.Какие планы у «Сент-Луиса»? Кубок Стэнли. Только Кубок Стэнли», — приводит слова Тарасенко «Советский спорт».