Титов: совет «Динамо» хочет добиться прозрачности расходования клубом средств

Член президиума центрального совета спортивного общества «Динамо», первый зампред правления банковской группы ВТБпрокомментировал высказывание председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», заявившего о слухе относительно скорого банкротства хоккейной команды.«Ничего подобного сказано не было. Никакой речи о банкротстве ХК «Динамо» не шло. Владимир Стржалковский говорил о том, что центральный совет «Динамо» не устраивает непрозрачная форма управления нынешним клубом, непрозрачная структура расходования средств. Структура, созданная в виде АНО, которая объединяет несколько групп, компаний и частных лиц, представляется центральному совету «Динамо» достаточно странной. Центральный совет «Динамо» написал соответствующее письмо, он пытается добиться большей прозрачности. Но ещё раз подчеркну: никогда, ни в каком виде речь о банкротстве клуба не шла», — цитирует Титова Rambler News Service.