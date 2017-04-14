Марнер – первый за 29 лет тинейджер «Торонто», забивший гол в плей-офф

Новичок «Торонто Мэйпл Лифс» форвардв первом матче стартового раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ) открыл счёт.19-летний канадский хоккеист стал 12-м в истории «Лифс» тинейджером, забившим гол в турнире, и первым – с 1988 года после Дэниэла Маройса. В 77 матчах минувшего регулярного чемпионата Марнер набрал 61 (19+42) очко. В предварительном голосовании за лучшего новичка («Колдер Трофи») по итогам сезона по версии официального сайта НХЛ Марнер занял 5-е место.