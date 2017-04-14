Московское «Динамо» объявило о назначении Владимира Воробьёва главным тренером

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым сказал, что Владимир Воробьёв назначен главным тренером команды.
«Состоялась встреча с председателем попечительского совета «Динамо» Рашидом Гумаровичем Нургалиевым. Принято решение назначить Владимира Воробьёва главным тренером команды, весь тренерский штаб остаётся вместе с ним», — сказал Сафронов.
Воробьёв входил в тренерский штаб Сергея Орешкина, который после завершения сезона был отправлен в отставку. В плей-офф бело-голубые в первом раунде обыграли «Торпедо», а в полуфинале Западной конференции потерпели поражение от СКА. В 2016 году «Динамо» прошло в плей-офф ХК «Сочи», а затем проиграло СКА.
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