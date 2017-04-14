Защитник «Торонто» Никита Зайцев может пропустить и вторую игру с «Вашингтоном»

Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс»не принял участия в тренировке клуба, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Маккензи. Как сообщил главный тренер канадского клуба, скорее всего, россиянин пропустит вторую игру серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз».Напомним, Зайцев из-за повреждения пропустил первую игру серии, в которой «кленовые листья» уступили со счётом 2:3 ОТ.