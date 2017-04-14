А. Медведев: если вопросы по судейству есть, то только у СКА

Член совета директоров СКАподвёл итоги после победы петербуржцев в четвёртом матче серии с «Металлургом» (3:2, 3-1 в серии).«Неприятно пропускать на первой минуте, конечно. Команда этот гандикап дала и продолжила играть в свою игру. Не знаю, было ли в истории, чтобы команда так доминировала по броскам. Это доказывает, что СКА играет быстрее, играет с преимуществом. Все эти жалобы, что «Магнитку» удаляют больше, СКА — меньше… Объяснение очень простое: потому что команда обороняется против быстрых соперников, и она вынуждена нарушать правила. Ещё раз скажу: не надо гневить хоккейных богов. Чем больше про это говоришь, тем меньше шансов.Если вопросы и есть — только у СКА: когда был удар в голову, когда Зарипова должны были удалять. Судьи работают нормально. Нет ли желания всё-таки дома выиграть Кубок Гагарина? Такие комбинации не разыгрываются», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.