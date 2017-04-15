Марнер: понравилось, что мы сумели заставить притихнуть болельщиков «Вашингтона»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»поделился впечатлениями после поражения в первом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ).«Болельщики „Вашингтона“ на протяжении всей встречи яростно поддерживали свою команду. Думаю, они проделали отличную работу в этом плане. Мне понравилось, что нам удалось заставить их притихнуть в начале матча, это было одной из наших задач. Мы должны быть уверены, что выходим на лёд с целью сыграть в силовой хоккей. В плей-офф всё намного плотнее, никто не даст тебе и сантиметра свободного пространства. В то же время было очень весело, мне понравилась атмосфера, это был незабываемый опыт», — цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.