«Сент-Луис» выиграл второй матч на выезде у «Миннесоты» и повёл в серии — 2-0

«Сент-Луис Блюз» одержал вторую гостевую победу над «Миннесота Уайлд» в первом раунде плей-офф. Два дня назад, 13 апреля, «Сент-Луис» выиграл со счётом 2:1 в овертайме, забросив победную шайбу на 78-й минуте.Второй матч также завершился со счётом 2:1, но уже без овертайма. На гол Джоэла Эдмундсона на 24-й минуте «Миннесоте» удалось ответить голом Зака Паризе в концовке второго периода. За две с половиной минуты до окончания основного времени «Сент-Луис» вновь вывел вперёд Джейден Шварц.Таким образом, «блюзмены» повели в серии — 2-0. Следующие два матча пройдут на их площадке.