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Фетисов: у «Витязя» был успешный сезон, характер и мастерство сложились в успех

15 апреля 2017, суббота. 12:53. Хоккей
Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов после гала-матча «Витязя» отметил, что подмосковная команда провела успешный сезон.

«Успешный сезон для „Витязя“. Я поздравил команду, поблагодарил тренерский состав за характер, который они проявили. „Витязь“ ассоциируется с мужскими качествами. Характер, мастерство и лидерство Максима Афиногенова, проведшего замечательный сезон, — всё это сложилось в успех. Любой успех — это другая ответственность на следующий сезон. Болельщики уже буду ждать обязательно выхода в плей-офф и, может быть, прохождения первого круга. Думаю, что у команды очень интересный тренерский состав. Ребята опытные.

Радостная тенденция, что зрителей становится больше. У нас народ амбициозный, он ходит на тех, кто выигрывает, но иногда бывает так, что у команды не всё получается. Тенденция хорошая, хотелось бы на каждой игре видеть полный стадион. Думаю, что со временем, так и будет», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь Вячеслав Фетисов
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