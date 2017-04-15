В «Динамо» планируют поднять тему больших денежных штрафов в КХЛ

Генеральный директор московского «Динамо»рассказал, что в клубе планируют поднять тему больших денежных штрафов в КХЛ.«Мы разговаривали с руководством лиги. После окончания сезона будем собираться, решать и предъявлять свои новые претензии, новое видение по вопросам штрафов. Хоккей как вид спорта стоит на ступеньку ниже нашего футбола в экономическом плане. В футболе огромные зарплаты, а штрафы ниже. С этим надо разбираться, приходить к общему знаменателю, общаться с руководителями клубов. И высказывать своё мнение руководству КХЛ», — передаёт слова Сафронов корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.