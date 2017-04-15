Киселевич: разобрали игру французов, а в Челябинске играть одно удовольствие

Защитник олимпийской сборной Россиипрокомментировал итоги матча с Францией (6:0) в рамках Еврочелленджа.«Мы разобрали игру соперника, подошли с большей ответственностью к сегодняшнему матчу. Просто так в сборной голы не забиваются. Тренеры перед игрой нам дали хороший импульс, мы выполнили установку. Мой гол? Я уже забивал на Еврочеллендже, конечно, хорошо, что мы реализовали большинство. Какие впечатления от игры в одной паре с Гавриковым? Я всегда стараюсь затупить ему коньки, или подпилить клюшку, так как обида за плей-офф ещё осталась. (Смеётся.) Атмосфера в Челябинске? Ажиотаж был, полный стадион пришёл, челябинская школа выпустила много талантов, так что это большая хоккейная столица в России. Соответственно, играть здесь было одно удовольствие, все условия здесь созданы для проведения таких мероприятий», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.