Браташ: пока преждевременно говорить, что игроки из НХЛ поедут на Еврочеллендж

Главный тренер олимпийской сборной Россииподвёл итоги после победы в матче с Францией (6:0).«Сегодня, как и позавчера, наша команда имела преимущество, создавали много моментов. Разница лишь в том, что сегодня мы шесть раз смогли реализовать моменты, а в прошлой игре этого у нас не получилось. Доволен ли игрой „новосибирского“ сочетания? Скажу так: раз команда победила, значит, они сыграли удачно, тем более смогли забросить шайбу.Поедут ли на матчи Еврочелленджа игроки из НХЛ? Пока об этом преждевременно говорить, все решения мы принимаем после консультаций с тренерским штабом Олега Знарка. После швейцарских матчей будут работать две сборные: одна под руководством тренерского штаба Знарка отправится на матчи Евротура, а олимпийская сборная будет выступать на кубке „Алроса“ в Санкт-Петербурге», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.