Браташ: пока преждевременно говорить, что игроки из НХЛ поедут на Еврочеллендж

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги после победы в матче с Францией (6:0).
«Сегодня, как и позавчера, наша команда имела преимущество, создавали много моментов. Разница лишь в том, что сегодня мы шесть раз смогли реализовать моменты, а в прошлой игре этого у нас не получилось. Доволен ли игрой „новосибирского“ сочетания? Скажу так: раз команда победила, значит, они сыграли удачно, тем более смогли забросить шайбу.
Поедут ли на матчи Еврочелленджа игроки из НХЛ? Пока об этом преждевременно говорить, все решения мы принимаем после консультаций с тренерским штабом Олега Знарка. После швейцарских матчей будут работать две сборные: одна под руководством тренерского штаба Знарка отправится на матчи Евротура, а олимпийская сборная будет выступать на кубке „Алроса“ в Санкт-Петербурге», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.