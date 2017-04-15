Фазель: двери ОИ открыты для всех желающих, нет правила, которое это запрещает

Глава Международной федерации хоккеяподелился мнением о технической стороне вопроса участия хоккеистов в ОИ-2018.«На данный момент контакта с НХЛ в отношении этого нет. Если НОК и федерация называют игрока, который примет участие в Олимпиаде, то нет такого правила, которое могло бы этому помешать. Наши двери открыты для всех, кто хочет принять участие в Олимпийских играх, и тех, кого призывает НОК.Мы находимся в процессе обсуждения будущего сотрудничества. НХЛ очень важна для хоккея. Мы не должны затевать войну, необходим диалог и взаимоуважение между нами. Я не из тех, кто будет начинать войну, я работаю как дипломат. Не хочу войны с НХЛ, хочу работать на благо хоккея. Это моя цель», — цитирует Фазеля «Р-Спорт».