«Оттава» отыгралась со счёта 1:3 и победила «Бостон» во втором матче серии

«Оттава Сенаторз» на домашней площадке одержал волевую победу над «Бостон Брюинз» во втором матче первого раунда плей-офф. Встреча, проходившая в Оттаве, завершилась со счётом 4:3 ОТ.Дрю Стэффорд открыл счёт в середине второго периода, но через минуту с небольшим «Оттава» отыгралась благодаря голу Кларка Макартура в большинстве. Тим Шаллер вновь вывел «Бостон» вперёд, отличившись в меньшинстве, а затем Патрис Бержерон при игре в формате «пять на четыре» сделал счёт 3:1 в пользу «мишек».В третьей двадцатиминутке голы Криса Уайдмана и Дерека Брассара восстановили равенство, а в овертайме победную точку поставил Дион Фанёф.