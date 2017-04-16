Капанен: «Торонто» может играть ещё лучше

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 2ОТ) во втором матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли (1-1).«Думаю, что мы всем доказали, что можем сражаться против этих ребят. Да, мы аутсайдеры, но мы хорошо играем и можем ещё лучше. Так что им придётся сильно постараться, чтобы обыграть нас. Сил у меня ещё много, однозначно. Два важнейших гола, и наша команда сегодня играла действительно здорово. Мы заслужили победу, и я просто счастлив тем, как всё закончилось.Второй гол? Мне показалось, что один из их защитников потерял клюшку, и я кричал, требуя шайбу. Не было помехи, и Бойл сделал потрясающий пас, так что я бросал практически по пустым воротам», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.