Райлли: для «Торонто» здорово возвращаться домой при равном счёте в серии

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 2ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1).«Побеждать очень приятно. Мы были рады тому, как провели прошлый матч, но проигрывать в овертайме было обидно. Сегодня мы оказались на другой стороне. Здорово возвращаться домой при равном счёте в серии.Большое количество игрового времени для нас не страшно. Мы молоды и хорошо готовы к таким моментам. Знаем, как нужно подходить к следующему матчу, так что сделаем всё, чтобы подготовиться хорошо», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.