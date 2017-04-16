MVP Кубка Гагарина 2017 года стал Василий Кошечкин

Финальная серия Кубка Гагарина между петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом» завершилась победой «армейского» клуба с общим счётом 4-1. Самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина признан голкипер «Металлурга», во время плей-офф отразивший 94,3% бросков по своим воротам и оформивший два шат-аута.Команда Олега Знарка за четыре серии плей-офф проиграла всего два матча. Петербургский клуб выиграл Кубок Гагарина второй раз в своей истории.