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MVP Кубка Гагарина 2017 года стал Василий Кошечкин

16 апреля 2017, воскресенье. 17:51. Хоккей
Финальная серия Кубка Гагарина между петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом» завершилась победой «армейского» клуба с общим счётом 4-1. Самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина признан голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, во время плей-офф отразивший 94,3% бросков по своим воротам и оформивший два шат-аута.

Команда Олега Знарка за четыре серии плей-офф проиграла всего два матча. Петербургский клуб выиграл Кубок Гагарина второй раз в своей истории.

>>> СКА победил «Металлург» в пятом матче и стал обладателем кубка Гагарина — 2017



Финал Кубка Гагарина завершен. Как показали себя выбранные тобой хоккеисты?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Василий Кошечкин
Новости. Хоккей
16 апреля 2017, воскресенье
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