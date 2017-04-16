Слепец: играть на юниорском чемпионате мира интересно со всеми, слабых тут нет

Нападающий сборной России U18 Кирилл Слепец поделился мнением о ходе юниорского чемпионата мира.«В моменте с моей шайбой в большинстве во вчерашнем матче с США получилось, что тренеры выпустили на лёд смешанную бригаду большинства. Получилось, что сыграли спонтанно, но вышло здорово. Проигрывать в таком матче очень обидно — были близки к тому, чтобы вытащить матч. Но я думаю, что в дальнейшем это поможет нам — видно, что мы можем добавлять в концовках.Что касается разницы в возрасте в один год между игроками 1999-го и 2000-го, то я не считаю, что она такая большая — в прошлом году мы играли против парней старше и даже могли зацепиться за медали, немного не хватило.Играть на чемпионате мира интересно со всеми, слабых тут нет. Но слежу в основном за теми командами, с которыми нам ещё предстоит встречаться», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.