Прохоркин: вслед за Кубком Гагарина хочу выиграть ЧМ и Олимпиаду

Нападающий СКАподелился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина и рассказал о дальнейших целях в карьере.«Очень тяжёлый был матч. Сейчас уже все эмоции прошли, наступило опустошение, хочется уже отдохнуть, лечь спать. Ещё не понимаю, что это может быть самое главное достижение в карьере. Когда закончили, не было сил даже обдумать всё, даже кричать или радоваться. Просто устали.Одна из моих целей достигнута. Следующая — чемпионат мира, Олимпийские игры. Всё, что можно взять, всё будем достигать. У меня ещё контракт в КХЛ, сейчас главное событие, самая большая вероятность, что можно выиграть Олимпийские игры», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.