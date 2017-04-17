Лундквист: «Рейнджерс» должны прибавить, всё очень просто

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс»прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:3, 1-2).«Я думаю, что надо разобраться в себе для начала, а не смотреть, что они делают. У них хорошая команда, но мы должны лучше играть дома, иначе нам не победить. Мы должны прибавить. Всё очень просто.Безусловно, игра в неравных составах имеет большое значение. Я не справился с бросками в меньшинстве, они хорошо сыграли. Наше большинство пока не работает, и мы не смогли за счёт этого завладеть инициативой. Мы должны действовать лучше в следующем матче», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.