Кросби: Гюнцель хочет вносить свой вклад в игру команды

Капитан «Питтсбург Пингвинз»оценил игру своего партнёра Джейка Гюнцеля в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ).«Очень важно обрести уверенность, когда идёшь вперёд, но никто не может подготовить игрока к выступлению в плей-офф. У Джейка с самого начала был правильный настрой. Он хочет вносить свой вклад в игру команды, а не просто рад тому, что попал в команду.Он показывает, что готов идти за шайбой в любом направлении, делать всё возможное, чтобы найти свои шансы и реализовать их. Приятно видеть, когда игрок так преуспевает в таком возрасте», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.