Торторелла: победного гола «Питтсбурга» вполне можно было избежать

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»высказался о поражении от «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ, 0-3 в серии) в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.«Звено Кросби? Да, это хорошее звено. Главное – заставить их играть в своей зоне. Сегодня они часто владели шайбой в нашей зоне. Думаю, гола в овертайме можно было избежать, но мы невнимательно сыграли на пятачке. Да, нам сложно отнять шайбу у звена Кросби, они много ей владеют в нашей зоне.Сложно было играть в пять защитников в овертайме? Конечно. Веренски – возможно, наш лучший игрок. Но это хоккей. Не уверен, что шайба хоть какое-то время была у нас. Решение тут за судьями. Я видел, как они в таких ситуациях сразу останавливали игру, и видел, как они ждали, пока шайба не окажется у пострадавшей команды. Кажется, шайбы у нас не было. Но я всё равно видел, как в таких ситуациях сразу свистят. В этот раз судьи решили этого не делать.Счёт в серии 0-3, что делать? То же, что и весь сезон. Завтра соберёмся на тренировку, очистим голову. Конечно, это тяжёлое поражение. Но надо забыть о нём и готовиться к следующей игре», – сказал Торторелла.