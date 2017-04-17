21 апреля в Музее хоккея состоится встреча болельщиков с Борисом Майоровым

21 апреля в 18:00 мск в Музее хоккея состоится встреча болельщиков с выдающимся хоккеистом, известным комментатором, легендой «Спартака» и сборной СССР, двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира Борисом Майоровым. На счету Бориса Майорова 50 матчей и 30 шайб на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Встреча с легендарным хоккеистом по традиции пройдёт в формате дискуссии, в рамках которой каждый желающий сможет задать вопрос легенде хоккея, а после – получить автограф Бориса Александровича. Специально для автограф-сессии Музей хоккея выпустил флаеры, на которых и распишется Борис Майоров.
Для посещения мероприятия необходимо:
-зарегистрироваться, отправив свои контактные данные до 13:00 мск 21 апреля на почту info@hockeymuseum.ru;
-приобрести билет в Музей в кассах Парка Легенд.
За час до мероприятия начнутся бесплатные экскурсии по выставке «Красная машина: страницы истории».