Миронов: «Реактор» был для нас котом в мешке, поэтому долго осваивались

Главный тренер «Красной Армии»прокомментировал победу над «Реактором» в первом мачте финала Кубка Харламова (7:4).«Игра получилась очень интересной и напряжённой. Ребята старались, выстояли и перевели игру в своё русло. Сегодня игра завершилась для нас победой, но это только первый матч, начало серии. Ни в коем случае нельзя расслабляться, а, наоборот, настраиваться на завтра ещё сильнее. Были и ошибки, и где-то недооценили соперника вначале. Но было ясно, что первая игра финала – у ребят будет мандраж, нервозность. Это ожидаемо и нормально. Мы совершенно не знали соперника, это был для нас кот в мешке. Да, изучали игру «Реактора» по видеозаписям. Но видео есть видео, а игра есть игра. Поэтому сегодня долго осваивались. Когда освоились, стало легче», — цитирует Миронова пресс-служба МХЛ.